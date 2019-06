L’ultima immagine pubblicata sui social network lo ritrae sorridente in palestra, intento a lavorare per recuperare il prima possibile dalla rottura del crociato:vuole lasciarsi alle spalle questi mesi sfortunati e, dopo la stagione in prestito alla, rimettersi subito in pista. L’attaccante croato di proprietà delladovrebbe cominciare il ritiro estivo con i bianconeri, in attesa di ritrovare la migliore forma fisica. La dirigenza del club campione d’Italia si metterà poi all'ascolto delle offerte, in cerca della migliore soluzione per un talento cristallino ma fin qui sfortunatissimo.