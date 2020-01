Vicini da giorni, ma la chiusura continua a non arrivare. Il Cagliari corteggia Marko Pjaca, lo ha scelto per rinforzare il reparto d'attacco. Ma, secondo quanto riferito da Sky Sport, la definizione dell'affare non arriva. Il croato doveva fare le visite mediche già giovedì scorso, ma ancora non si sono trovati gli accordi definitivi tra il suo entourage e i sardi.