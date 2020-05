Marko Pjaca compie 25 anni. Attraverso il proprio account Twitter, la Juventus non ha mancato l’occasione per rivolgergli i suoi personalissimi auguri: “Tanti auguri, Marko Pjaca”. Brillato negli Europei del 2016, il croato della Dinamo Zagabria era finito sui taccuini dei top club europei, e a spuntarla fu la Juventus che lo strappò alla concorrenza per 23 milioni di euro. Un talento mai realmente espresso: tra giocate da campione e lunghi periodi di buio, il classe ’95 non ha mai trovato la sua vera dimensione con la maglia bianconera, finendo in prestito nel corso degli anni allo Schalke 04, alla Fiorentina e ora all’Anderlecht, dove aver sfiorato il Cagliari nella finestra di mercato invernale. A 25 anni di età nulla è perso, e può ancora dimostrare tutto il suo potenziale.