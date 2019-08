Marko Pjaca è fuori dal progetto futuro della Juventus. Il croato è stato protagonista di un colloquio "di mercato" prima della partita di Villar Perosa, cui non prenderà parte non essendo tra i convocati di Maurizio Sarri, insieme allo stesso tecnico bianconero e al responsabile delle trattative, Fabio Paratici. La Juventus sta cercando una sistemazione per Pjaca, dopo il deludente prestito alla Fiorentina, chiusosi nel peggiore dei modi con un nuovo infortunio al ginocchio al termine della scorsa stagione.