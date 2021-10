"Ripresa della preparazione per un gruppo di calciatori al Filadelfia. Accertamenti strumentali per Kone, Pjaca e Praet. Gli esami eseguiti su Kone hanno evidenziato un affaticamento al retto femorale: il centrocampista seguirà un programma personalizzato nei prossimi giorni.. La risonanza magnetica effettuata su Praet ha documentato l’avanzato stato di riparazione della lesione al flessore sinistro, per cui il calciatore potrà aumentare i carichi di lavoro. Domani in calendario una sessione di allenamento in vista del match contro il Napoli (calcio d’inizio domenica 17 ottobre alle ore 18 allo stadio Maradona)."