Al Torino per rilanciarsi. Dopo le ultime stagioni negativeriparte dalla squadra granata per trovare un po' di continuità. E il primo impatto è ottimo: voluto da Juric, l'attaccante croato si è presentato in grande forma nelle prime amichevoli e l'allenatore gli ha già dato in mano le chiavi della trequarti, L'idea è quella di piazzare Pjaca insieme a Sanabria dietro al Gallo Belotti. L'operazione con la Juve si è chiusa in prestito con diritto di riscatto per un affare totale tra i 5 e i 7 milioni.