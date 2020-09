I sorrisi si sono sprecati, e il motivo è presto chiarito: veder correre e giocare così Marko Pjaca ti riconcilia con il mondo. O almeno ti fa capire che c'è sempre, c'è comunque, c'è ugualmente una seconda possibilità. Chiaro, è solo un inizio e all'inizio è tutto bello. Ma cosa accadrà una volta consegnate le liste? Per Marko, alla Juve, sembra comunque non esserci spazio. Ecco perché si è fatto sotto il Genoa, ecco perché a 25 anni potrebbe arrivare una nuova, forse ultima, occasione di reinventarsi.



NUOVA CHANCE - C'è tempo per riprendersi quanto perduto e sperperato dagli infortuni. Ieri mattina, intanto, Pjaca ha dimostrato come i colpi siano l'unica certezza di talento che il tempo non sa scalfire. Basterà per riprendersi la Juve? Secondo quanto riportato da Tuttosport, il rischio in questo momento è quello di non garantirgli lo spazio di cui avrebbe bisogno, anche per ritrovare feeling e consapevolezze con il campo. Si va perciò verso il prestito, magari con un inizio bianconero (vista l'emergenza in attacco). Il Grifone l'ha già chiesto, ad oggi i bianconeri devono necessariamente comprare un attaccante.