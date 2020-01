E' saltato il trasferimento di Marko Pjaca al Cagliari. Il club sardo, infatti, ha deciso di ingaggiare al posto del croato Gaston Pereiro, anche lui classe '95, proveniente dal Psv. L'uruguaiano sarebbe andato in scadenza al termine della stagione ed il Cagliari l'ha acquistato a titolo definitivo pagando un indennizzo. Adesso resta da piazzare il talento croato della Juve che è tornato in campo contro l'Udinese in Coppa Italia dopo otto mesi fuori dai campi di giochi per un infortunio al ginocchio.