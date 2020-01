Nessun allarme per il trasferimento di Marko Pjaca al Cagliari. Le visite mediche dell'attaccante croato sono slittate a metà di questa settimana secondo Sky Sport. Dopo aver trovato gli accordi sia tra club sia tra rossoblù e giocatore, l'ipotesi era quella di far fare le visite a Pjaca già qualche giorno fa. Lo slittamento, però, non ha creato nessun problema per il trasferimento; il giocatore è atteso in settimana a Villa Stuart.