Il prossimo nome in uscita, in casa Juventus, dovrebbe essere quello di Marko Pjaca. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore croato deve ancora limare i dettagli con il Cagliari, dal momento che l'accordo tra i due club c'è già da qualche giorno. Le visite mediche erano addirittura state fissate, salvo poi rimandarle in attesa che si esaurisca la trattativa: il trasferimento dovrebbe essere in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto.