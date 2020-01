La trattativa tra la Juventus ed il Cagliari per Marko Pjaca sembra essere prossima alla chiusura. Secondo quanto riportato da Sky Sport, mancherebbe soltanto l'ok del giocatore, prima che le due squadre formalizzino il trasferimento. Un'occasione perfetta per il talento croato, da sempre alle prese con i guai fisici che ne hanno bloccato in parte lo sviluppo. Neppure la scorsa stagione, con il prestito alla Fiorentina, è riuscito ad invertire la tendenza che lo vede più in infermeria che in campo: il rientro in Coppa Italia contro l'Udinese, in questo senso, è alquanto significativa. Al Cagliari potrebbe trovare il suo spazio in una squadra che vuole alzare l'asticella tecnica per mantenere alto il livello in Campionato.