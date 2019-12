Marko Pjaca è ai saluti. A gennaio lascerà la Juventus in prestito, secco o con obbligo di riscatto. Di certo c'è che l'ex Dinamo Zagabria potrebbe continuare la sua avventura in Serie A visto che ci sono tante squadre interessate al suo cartellino: c'è la Sampdoria, il Brescia, il Verona ma anche il Genoa che in queste ore ha riallacciato i rapporti con la Juve per avere in prestito un altro giocatore in partenza da Torino: Mattia Perin. Il portiere e l'esterno croato potrebbero ritrovarsi in rossoblù, la Juve deve solo scegliere la destinazione migliore a seconda dell'offerta che arriverà sul tavolo.