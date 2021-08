Marko Pjaca quest'estate è rimasto a Torino, ma ciò non significa che sia finalmente rimasto alla Juventus. Ha cambiato squadra ma rimanendo nella stessa città: è approdato sulla sponda granata del capoluogo piemontese, alla corte del connazionale Ivan Juric. Per Pjaca questa è l'ennesima occasione, il quinto prestito da quando arrivò alla Juve e iniziò non solo un'esperienza di campo ma anche una di infortuni pesanti,Se lo augureranno anche dalle parti della Continassa.