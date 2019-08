Your browser does not support iframes.

Il mondo Juve si spacca sulla decisione di Mario Mandzukic di rifiutare il Psg. L'attaccante croato ha detto no alla destinazione francese e resterà in bianconero almeno fino a gennaio quando potrà scegliere un'altra eventuale destinazione senza la fretta degli ultimi gironi di mercato. Mario fino a gennaio, quindi, ma la scelta dell'ex Bayern spacca i tifosi della Juve divisi tra chi gli suggerisce di andare via perché ormai non rientra nei piani di Sarri e chi si arrabbia perché nel calcio non c'è più riconoscenza, nemmeno tra i tifosi. "Mario ha sempre parlato poco e lavorato tanto, più rispetto per lui", scrive qualcuno sui social.



E voi da che parte state?