Più poteri al VAR? La posizione della UEFA

Getty Images

VAR esteso a calci d'angolo e secondi cartellini gialli? La posizione della Uefa

I vertici della UEFA si dicono contrari a qualsiasi proposta che miri ad ampliare iincludendo calci d’angolo e secondi cartellini gialli. L’International FA Board (Ifab), organismo che definisce le regole del calcio, dovrebbe esaminare un’eventuale estensione delle competenze, ma secondo laun aumento delle interruzioni vanificherebbe qualsiasi beneficio derivante da questi interventi aggiuntivi.Come spiega Calcio & Finanza, un’altra proposta che incontra la ferma opposizione della Federcalcio europea riguarda i calci di rigore: l’idea è che, se il portiere para, il pallone venga considerato immediatamente “morto”, impedendo così di segnare su respinta. Per la UEFA, però, si tratta di un’ipotesi da rifiutare in modo categorico. Come riporta il Times, una fonte interna alla UEFA ha definito "difficile da tollerare" un maggiore coinvolgimento del VAR, mentre sull’ipotesi di modificare la gestione dei rigori ha parlato di un "no secco". La stessa fonte ha aggiunto che sarebbe comunque necessario avviare un confronto tra UEFA, Ifab e FIFA prima di procedere con eventuali nuove proposte.

La tensione con l'Ifab

Il fronte 'pro estensione'

La tensione tra UEFA e Ifab non nasce oggi: già a marzo, l’Ifab aveva approvato alcune modifiche senza consultare la Federcalcio europea, come la regola che prevede il calcio d’angolo — invece del calcio di punizione indiretto — nel caso in cui il portiere trattenga il pallone per più di otto secondi. Eventuali nuovi cambiamenti, se approvati nella prossima assemblea generale dell’Ifab a marzo, entrerebbero in vigore prima del Mondiale 2026, che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.I sostenitori dell’estensione del VAR credono che questo permetterebbe di correggere errori oggettivi, come assegnare correttamente calci d’angolo o rimesse dal fondo. Più complesso, invece, l’intervento sui secondi cartellini gialli, considerato che spesso si tratta di valutazioni soggettive: i critici temono che, da qui, si possa arrivare a controllare anche ogni semplice ammonizione. Anche tra i membri dell’Ifab, in realtà, prevale la cautela: molti si dicono contrari a riforme che provocherebbero ulteriori ritardi, ritenendo fondamentale che ogni decisione VAR venga presa rapidamente, in pochi secondi.Quanto alla proposta sui rigori, se il pallone diventasse “morto” dopo la parata del portiere, i rigoristi e i loro compagni non avrebbero possibilità di segnare sulla ribattuta. Qualora la proposta arrivasse davvero all’Ifab, è probabile che si chiedano test approfonditi in diverse competizioni prima di decidere. Di norma, le modifiche regolamentari vengono discusse all’annuale riunione tecnica dell’Ifab a novembre e poi votate nell’assemblea generale di marzo. Già nel 2023, durante la riunione a Londra, si era parlato dell’estensione del VAR senza arrivare a una decisione definitiva: alcuni speravano che il tema fosse chiuso, ma in realtà molti dirigenti ritengono ci sia ancora spazio per ridurre gli errori evidenti nel gioco.