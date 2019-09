Your browser does not support iframes.

Le prime pagine dei giornali sportivi in edicola domani sono tutte dedicate alla vittoria della Juventus contro il Brescia nel secondo anticipo della quinta giornata.



"Più Pjanic, più Juve" è l'operazione che fa Tuttosport, che in spalla dà spazio anche all'Inter: "Conte, caccia ai fantasmi". Il taglio alto è dedicato a uno dei temi più caldi del momento: "Due grattacieli al posto di San Siro! Pazzesco: ecco cosa prevedono i progetti.



Il Corriere dello Sport apre la porta, "Avanti Pjanic", con tanto di bacio in copertina e un editoriale su "Gli appunti di Sarri". Juve ma non solo, in prima trovano spazio anche l'Inter, dove Conte parla tra "nemici e zaccagnate", Napoli con Mertens che "vede Maradona" e Roma, dove Fonseca viene definito "l'italiano".