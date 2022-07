Come racconta Tuttosport, Massimiliano Allegri ha già ben chiaro in mente chi possa avere il profilo ideale: trattasi di Marko. Possente e potente: secondo il quotidiano, Max lo vorrebbe perché vede la porta, difende la palla, fa salire la squadra, è duttile (può giocare da classico centravanti, ma anche da seconda punta o da attaccante più defilato). Allegri lo apprezza per questi svariati motivi. Prefigura infatti un Arnautovic a disposizione per sostituire Vlahovic alla bisogna (nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1), ma anche per giostrargli accanto in un più classico 4-4-2.