Mauro Icardi non si avvicina al Napoli. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la possibilità di uno scambio con gli azzurri per Lorenzo Insigne è soltanto una suggestione e non trova conferme. Aurelio De Laurentiis valuta il proprio giocatore almeno 70 milioni di euro, mentre Icardi non altrettanto. Antonio Conte, però, è stato chiaro: l'attaccante argentino non fa più parte del progetto nerazzurro. Motivo per cui la Juventus resta alla finestra per il suo cartellino.