Arturo Vidal si avvicina all'Inter. Il centrocampista non è contento con la sua gestione fin qui in questo avvio di stagione e vorrebbe lasciare il Barcellona già a gennaio. Si è parlato di un possibile ritorno alla Juventus, ma nel centrocampo di Maurizio Sarri c'è più necessità di qualità che di un mastino, pur con ottimi piedi, come potrebbe essere Vidal. Che invece serve eccome ai nerazzurri di Antonio Conte, pronti a chiudere l'affare nelle prossime settimane, con l'approvazione della famiglia Zhang all'acquisto.