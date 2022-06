Come racconta La Gazzetta dello Sport, la Juventus si è spinta molto e sa di non poter fare di più, non vuole partecipare ad aste e chiede una risposta in tempi molto brevi, per potersi poi muovere di conseguenza sul mercato. Nei piani della società e del club Di Maria doveva essere uno dei due colpi estivi a parametro zero, insieme a Paul Pogba. Se dovesse saltare, la Juventus dovrà ripiegare su un altro profilo, più giovane e con meno esperienza internazionale.