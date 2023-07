Ha 23 anni, si chiama Jespere uno dei migliori allenatori della Premier di quest’anno lo ha accostato a. Gioca nell’, squadra con cui ha vinto l’Europa League nella stagione 2021/2022 insieme a, ora juventino, e, altro profilo attenzionato dal club bianconero in queste settimane. Dettaglio non banale, si dice chelo volesse già al Napoli. Adesso invece potrebbe portarlo a Torino perché di uno come lui ce n’è bisogno, visto che la qualità dinon c’è più e gli scatti disono tuttora in discussione, per non dire in partenza.