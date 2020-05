1









La Serie A sta tornando e il nuovo calendario a breve potrebbe essere già svelato. Recuperi, anticipi e posticipi: insomma un tour de force per i giocatori. Il Corriere dello Sport questa mattina titola: 'Ripartiamo così'. Coppa Italia e campionato, il calcio torna fra due settimane. Prima bozza e indiscrezioni su date e orari dei match di Serie A. Semifinali il 12-13, campionato il 20-21. In prima pagina anche la dedica dopo il gol di Thuram Jr per George Floyd.



Il quotidiano piemontese Tuttosport titola: 'Più forte di prima'. L'urlo di CR7 scuote la Juve. Ronaldo posta il video che lo ritrae scatenato in allenamento con Pinsoglio. Anche Dybala in forma, intanto Sarri prepara il match contro l'Under 23.