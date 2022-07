"Fatti, non parole. Nicolò più forte di ogni polemica, palo e gol in 45' nell'amichevole contro il, bravissimo". Questo il messaggio pubblicato sui social dalla, l'agenzia che cura gli interessi di Nicolò, che quest'oggi è stato protagonista della sgambata dellacontro la squadra inglese vinta dai giallorossi per 2 a 0 anche grazie a una rete del fantasista classe 1999. Intanto, però, non si placano le voci di mercato che lo vogliono sempre più vicino alla, così come quelle secondo cui nel club capitolino è ormai un "separato in casa".