di Nicola Balice

Passare alla Juve non è mai semplice. Passare dalla Fiorentina alla Juve è ancor più complicato. A livello ambientale prima di tutto. Non per l'accoglienza ricevuta in bianconero, quanto per il clima di tensione che spesso accompagna chi vuole lasciare il capoluogo toscano per trasformarsi in calciatore juventino. Un passaggio che per esempio Juan Cuadrado ha potuto affrontare solo via Chelsea: in realtà a vincere in quella situazione fu la più alta offerta del club londinese rispetto a quella nelle corde della Juve, ma il trasferimento dal club di Premier ha reso sicuramente più semplice il processo di scelta del colombiano. Diventato nel frattempo un punto fermo della formazione bianconera, anzi crescendo anno dopo anno ancor più che invecchiando. Completamente diversa la situazione vissuta da Federico Bernardeschi e Federico Chiesa. Entrambi hanno voluto fortemente il passaggio in bianconero. Entrambi hanno anche atteso forse un anno in più del previsto per riuscirci, sicuramente è stato così per Chiesa. Entrambi hanno comunque portato tanti soldi nelle casse della Fiorentina, sia per la gestione Della Valle che per quella Commisso, per quanto di fatto scaricati dal club e gettati (per così dire) nella fauci della tifoseria viola. E ora si apprestano ad affrontare la loro ex squadra con stati d'animo e di condizione completamente diversi. Scopri i piani della Juve per Chiesa, Bernardeschi e Cuadrado in gallery