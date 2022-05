La Juve e Allegri vogliono un vice Vlahovic. Il profilo è chiaro, ma a chi corrisponde? Il club bianconero attraverso il mercato, vuole alzare il livello tecnico, quello di esperienza e personalità della squadra, ma anche mettere centimetri in più in una squadra che ha sofferto a volte la fisicità. Ecco perché il vice Vlahovic è da identificare in una tipologia di giocatore del quale ha fatto un ritratto preciso, a cui poi ha abbinato il nome che meglio corrisponde all'identikit: Olivier Giroud. E' quanto scrive Repubblica, che aggiunge: "Allegri ha bisogno di un centravanti di scorta che possa alternarsi a Vlahovic o talvolta affiancarlo, magari nei finali di partita in cui ci sia urgenza di segnare un gol. Il profilo tracciato dall'allenatore riporta a un giocatore esperto, che non abbia la pretesa del posto fisso, che sia abile nel gioco aereo ma soprattutto in quello di sponda, che invece rappresenta un punto debole di Vlahovic, anche se Allegri sta cercando di istruirlo con ripetizioni dedicate".



L'IDEA E L'ALTRO NOME - Giroud o "un" Giroud, vale a dire di un elemento affine al francese per età, esperienza, caratteristiche, costi. Come si legge sul quotidiano, la Juve non ha mosso passi ufficiali, ma qualche messaggio l'ha accennato. Difficile pensare un addio, ma con Ibra e Origi tutto può accadere, anche perché il Milan sta tenendo d'occhio un centravanti. E se Giroud diventasse un esubero, la Juve non esiterebbe ad accoglierlo. E non è finita qui: "Anche Dzeko, che i bianconeri seguono invano da tre anni, rimane negli interessi", scrive ancora Repubblica.