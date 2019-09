La solidità di Bonucci da una parte, l'effervescenza - talvolta effimera - di Federico Bernardeschi dall'altra. Sono state due partite particolari, quelle dell'Italia contro Armenia e Finlandia. Sono state due partite accomunate solo ed esclusivamente (e felicemente) dal risultato finale: la vittoria per i ragazzi di Mancini, che guidano a punteggio pieno (sei vittorie su sei gare disputate) il girone J, praticamente a un passo dalla qualificazione ai prossimi Europei. E i bianconeri? Partiamo da Leo: capitano in vista dell'assenza di Chiellini, Bonucci ha dimostrato di essere leader e valore aggiunto di una squadra che continua a concedere qualcosina, ma che ha imparato a soffrire. Per Bernardeschi, ancora, giudizio da rimandare: è poco pungente in zona gol. Ma sa dare spunti e soprattutto combattere quando c'è da affilare gli artigli.