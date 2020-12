"Pitch of Twitch". E' il nuovo contest - che partirà oggi - lanciato dalla Juve e rivolto a tutti i tifosi bianconeri, per trovare il presentatore per una puntata di un nuovo format in onda sul canale Twitch. A spiegare di cosa si tratta è lo stesso club bianconero con una nota ufficiale: "Sei un patito di calcio e ami la Juve più di ogni altra cosa? Quando vedi le partite con gli amici non fai che commentare e dire la tua ad ogni azione? Sei convinto di essere un talento inespresso e che se avessi un programma tutto tuo terresti il pubblico incollato davanti allo schermo? Bene è arrivato il momento di dimostrarlo! Sì, perché la Juventus ha lanciato il suo canale Twitch e per farlo ha deciso di regalarti un’opportunità straordinaria, una di quelle che capitano una volta nella vita". COME FUNZIONA - Un serie di prove a eliminazione diretta tra quiz, commenti delle partite e dibattiti sull'attualità bianconera, alla fine delle quali verrà eletto un vincitore che sarà protagonista di una puntata del nuovo format della Juve su Twitch.