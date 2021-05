Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss dove è tornato sull'argomento del suo addio a Mediaset. Queste le sue parole: "Sono stato bene a Mediaset, ci ho passato 35 anni e ho lavorato con dei fuoriclasse. La mia con l'azienda è stata una storia più d'amore che di denaro. Pressioni da parte della Juventus? Non voglio tornare sull'argomento. Non ho fatto altro che riportare argomenti già resi pubblici dal Corriere della Sera, da Paolo Ziliani, da Dagospia e La Verità. Sono cose ampiamente conosciute, non ho detto nulla di nuovo sulla questione".