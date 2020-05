Il 19 maggio 2010 Andrea Agnelli diventa presidente della Juventus: in 10 anni ha vinto 16 trofei: 8 scudetti, 4CItalia, 4 SuperCoppe Italiane. Giampiero Boniperti , in 19 anni, vinse 17 trofei: 9 scudetti, 2 CItalia, 2CUefa 1Champions, 1CCoppe, 1CIntercontinentale, 1SCUefa pic.twitter.com/aLDeQEKaqS — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) May 19, 2020

Il giornalistaha pubblicato un tweet in occasione dei. Nel post, paragona i trofei vinti dall’attuale numero uno con quelli di Giampiero Boniperti.

Nella metà del tempo, è visibile come Agnelli abbia già vinto più di Boniperti in territorio italiano. Ancora nulla, però, in Europa. Ma siamo solamente al giro di boia rispetto all'era dell'ex presidente.