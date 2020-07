"Ma l'ultras Lele Adani non era stato fatto fuori da Sky? Chiedo lumi per la telecronaca di stasera, mi sono speso per farlo reintegrare invano, poi scopro che è regolarmente al suo posto, c'è bisogno di chiarimenti". Schermaglie social, ancora una volta, per il giornalista Maurizio Pistocchi, che nei giorni scorsi aveva portato all'attenzione l'assenza di Lele Adani negli studi pre e post partita di Sky Sport. In realtà, l'ex Inter e Fiorentina continua a giocare per l'emittente satellitare, ma solo in veste di telecronista. Scrive Pistocchi: "Quando lo ritrovi negli studi post-partita o al Club telefonami".