Attraverso il suo profilo Twitter, Maurizioha parlato della sentenza Superlega, che in questo momento - stando all'ultimo comunicato - vedrebbe Juventus, Barcellona e Real Madrid in una posizione di netto vantaggio contro il pugno di ferro Uefa: "La Storia si ripete, ma per avere novità serie sulla questione bisognerà aspettare almeno il 18 ottobre, e il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea".