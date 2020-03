FcJuventus comunica di aver raggiunto un accordo con i suoi tesserati per defalcare dal compenso pattuito per la stagione 2019/20 le mensilità di marzo/aprile/maggio e giugno 2020. Complimenti https://t.co/mOxQBC3wFd — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) March 28, 2020

Il giornalista Maurizioha voluto commentare via Twitter la scelta della società di tagliare, in accordo con i calciatori, gli stipendi dei giocatori stessi e dell'allenatore sino a giugno. Una mossa che ha fatto risparmiare 90 milioni dai conti bianconeri, ma che soprattutto ha fatto da apripista alle società che sceglieranno poi di intraprendere questa strada. Così, sono arrivati i complimenti anche di Pistocchi, notoriamente critico con la Juventus,come si legge dal suo profilo: "Juventus Fc comunica di aver raggiunto un accordo con i suoi tesserati per defalcare dal compenso pattuito per la stagione 2019/20 le mensilità di marzo/aprile/maggio e giugno 2020. Complimenti".