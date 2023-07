Attraverso un tweet pubblicato sul suo account Twitter, il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato l'esclusione dal progetto di Leonardo Bonucci, lanciando l'ennesima frecciata a Massimiliano Allegri.'La Juventus comunica di aver intrapreso le procedure per uscire dalla Superlega, smentendo in toto la gestione di Agnelli, e che Bonucci, Arthur, McKennie e Zakaria sono fuori dal progetto tecnico. La gente che ha visto gli ultimi due campionati della Juve si chiede “Quale sarebbe il progetto tecnico?” Intanto anche Vlahovic e Chiesa sono sul mercato: anche loro non fanno parte del progetto di Allegri'.