Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, ha parlato del caso Icardi-Inter. Secondo Pistocchi, infatti, il rischio di una causa per mobbing è qualcosa di più di una semplice ipotesi. Inoltre, ha ricordato il retroscena di una trattativa avviata, lo scorso anno, tra Juventus e Inter che coinvolgeva proprio l'argentino, oltre a Gonzalo Higuain. Ecco le sue parole: "​Secondo un caro amico, esperto nel settore, con Icardi l’Inter rischia un'azione legale per mobbing: il diritto del lavoro è uno dei punti di forza dello studio Nicoletti, i legali che assistono il calciatore. Pensare che l’estate scorsa, venne avviata una trattativa tra Inter e Juve, che avevano già raggiunto un accordo. 50mln + Higuain per Icardi. Fu lui a dire di no".