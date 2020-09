Nuovo giorno, nuova stoccata di Maurizio Pistocchi alla Juve: "Non lo dice nessuno - scrive su Twitter -, ma uno dei problemi emersi nella Juve degli ultimi anni è stato quello della gestione e del recupero dei giocatori infortunati: troppi infortuni e tante ricadute. Più che cambiare allenatori-3 in 3 anni-non era il caso di cambiare staff medico e preparatori?". Poi ne ha anche per Andrea Pirlo. Riprendendo le sue parole a Juventus TV si riferisce al tecnico bianconero e dice : "​Si chiama Gegenpressing, Andrea. Gegenpressing, il maestro è JKlopp".