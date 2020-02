Il ko contro il Lione ha intensificato la pioggia di critiche sulla Juventus, molte delle quali indirizzate a Maurizio Sarri, colpevole di non essere stato capace finora di non aver dato un'impronta riconoscibile alla squadra. Attraverso il proprio profilo Twitter, il giornalista Maurizio Pistocchi si è esposto nuovamente in tema Juventus, spezzando una lancia in favore del tecnico toscano: “Nel febbraio 2019 tanti speravano che MSarri fosse esonerato dal Chelsea, a fine stagione hanno dovuto ingoiare l’EuropaLeague. Oggi come allora, gli opinionisti dal pensiero debole fanno opinione tra le menti deboli”.

