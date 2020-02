Attento Sandro: l’ultimo che ha detto qualcosa di scomodo su Nedved sono stato io....e sai bene come è andata a finire https://t.co/pszexWF31Q — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) February 2, 2020

Infuria la polemica sui social e non per le discusse decisioni arbitrali nella sfida tra Juve e Fiorentina. Non solo: a far discutere anche le dichiarazioni di Rocco Commisso, presidente della Viola, e Pavel Nedved, vice presidente bianconero, nel post gara. A commentare anche i giornalisti Sandroe Maurizio. Il primo ha così parlato di Nedved: "ha così commentato, su Twitter, lo sfogo del collega: "Attento Sandro: l’ultimo che ha detto qualcosa di scomodo su Nedved sono stato io....e sai bene come è andata a finire".