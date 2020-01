Your browser does not support iframes.

E' ancora una volta Maurizio Pistocchi show. Il giornalista si è scontrato con alcuni tifosi, bianconeri e non solo, dopo aver pubblicato una foto della curva interista che con uno striscione lo ha celebrato: "Grande Pistocchi. Rispetto per l'onestà intellettuale, nè con i tifosi, nè con il potere". A cui ha aggiunto, come didascalia: "Questo è il mio Scudetto. Grazie alla CurvaNord dell’Inter per aver capito".



Frasi che non sono andate giù al resto dei suoi seguaci, con cui si è scontrato duramente... con i soliti attacchi alla Juve. Eccoli nella nostra gallery.