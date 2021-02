Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto oggi attraverso il proprio profilo Twitter per commentare la situazione attuale della Juventus dal punto di vista del ritardo in classifica, dei calciatori a disposizione e del loro apporto in campo: "La Juve ha 9 punti in meno dell’anno scorso, se batte il Napoli 6: Kulusevski e McKennie per me sono fondamentali. Kulusevski ha forza, tecnica e crea superiorità numerica, McKennie è aggressivo e va senza palla. Senza di loro la Juve gioca a basso ritmo, non 'strappa', è piatta".