Un Maurizio Pistocchi a tutto campo quello che ha commentato le vicende accadute oggi in casa Juventus. Per prima cosa il noto giornalista ha voluto sminuire la consegna della maglia "Goat (il più grande di tutti i tempi)" a Cristiano Ronaldo prima della partita contro il Benevento, mentre dopo il ko contro la squadra di Pippi Inzaghi ha condiviso la pagina dell'autobiografia di Andrea Pirlo nella quale l'allora centrocampista bianconera scriveva "Non punterei un centesimo sul mio futuro di allenatore". Un coltello ben affondato nella piaga.