Pistocchi scatenato. Sul suo profilo Twitter, il giornalista è tornato a parlare dello scandalo Calciopoli, concentrandosi in particolare sulle penalizzazioni che secondo lui non sono state abbastanza pesanti: "La Juve era da C2, Fiorentina, Lazio e Milan da B. Ma per salvare la Juve dal fallimento furono derubricati gli illeciti ex-art.6 in art.1. Un aborto giuridico, Juve in B e le altre solo penalizzate". Alla fine di quella stagione, poi, i bianconeri riconquistarono subito la Serie A e mettendo le basi per iniziare un nuovo ciclo di vittorie.