La sfida contro la Lazio di lunedì assumerà i tratti di match point per la Juventus, a +6 sull’Inter che rincorre dalla seconda posizione. Ultime partite non semplici per i bianconeri, reduci da diversi blackout che hanno lasciato perplesso Sarri, spesso bersagliato dalle critiche. A spezzare una lancia a suo favore, con tono sarcastico, ci ha pensato il giornalista Maurizio Pistocchi attraverso un tweet: “Il suo Napoli giocava meglio di tutti e dicevano che era un perdente. Con il Chelsea, adattando le idee ai giocatori, ha vinto: dicevano che non giocava bene. Se alla Juve vincerà diranno che alla Juve vincere è facile se perderà diranno che è un perdente”.