La rivoluzione c’è già stata, con l’esonero-come conferma Ambra Angiolini-di Allegri.

E se la Juve cambia idea di calcio-Sarri pensa il Calcio come Guardiola-per le altre sarà notte fonda https://t.co/ZZPILiZUSb — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) June 1, 2019

ha commentato un tweet di Tutti Convocati, in cui Federico Ferri commentatva il possibile arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus. Così: "A me sorprenderebbe molto vedere Sarri sulla panchina della Juve, non parlo della notizia sia chiaro ma perchè sarebbe una rivoluzione per la Juve. Sarri romperebbe 10 anni di storia della Juve. Sarebbe un passaggio di rottura per la Juve, di rivoluzione".