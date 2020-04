Dopo le parole 'da gobbo' di Maurizio Sarri, un suo grande estimatore (anche sotto il profilo umano) come Maurizio Pistocchi ha avuto parole molto pungenti per il tecnico bianconero. Attraverso Twitter, il noto giornalista ha così commentato le ultime uscite dell'allenatore della Juventus: "Sarri dovrebbe chiedere cosa pensa delle sue dichiarazioni a quel Sarri che allenava il Napoli". Dal canto suo, il mister aveva così commentato l'odio che ha respirato attorno alla sua squadra: "Noi siamo quelli ‘favoriti’ dagli arbitri, ma guardi i numeri è parlano chiaro, sono impressionanti. Sono stato fischiato a Napoli io, a Torino i tifosi della Fiorentina hanno insultato mia madre. Questo ti fa capire che odio c’è per questa società, e questo ti porta a innamorarti della tua realtà".