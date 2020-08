Un allenatore italiano in

finale di EL per il 2^ anno consecutivo. Dopo Sarri, adesso Conte: allenatori diversi per concetti e mentalità ma con qualcosa che altri non hanno: idee, da mettere in pratica sul campo.

Lavoro, non sogni.

Applausie in bocca al lupo pic.twitter.com/fNbPOUpFpe — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) August 18, 2020

Dopo Maurizio Sarri c'è un altro allenatore italiano in finale di Europa League: Antonio Conte. L'Inter ha strapazzato lo Shakhtar per 5-0 volando nella finale della seconda più importante competizione europea e il giornalista Mediaset Maurizio Pistocchi ha commentato così su Twitter: "Un allenatore italiano in finale di EL per il 2^ anno consecutivo.Lavoro, non sogni. Applausi e in bocca al lupo"