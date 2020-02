Il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha commentato così l'atteggiamento di Rizzoli in questo momento di polemiche sulla classe arbitrale. "Non mi stupisce che Rizzoli, per l’ennesima volta, intervenga per farci sapere che va tutto bene, e che Valeri è stato bravo. La personalità non è una dote che hanno tutti" ha scritto Pistocchi dal proprio account Twitter, risollevando i polveroni sulla classe arbitrale delle ultime settimane, con la Juventus bersaglio principale. Infatti, al centro c'è la direzione di gara di Valeri contro il Milan, reo di aver fischiato un rigore che, per le indicazioni date da Rizzoli, non avrebbe dovuto fischiare.

