Maurizio Pistocchi, attraverso il suo profilo Twitter, ha analizzato gli episodi di Juve-Inter. "Chiellini-Darmian? Decisione sbagliata. Il contatto di De Ligt a Lautaro è involontario, ma punibile (come successo in Milan-Lazio). Su Bentancur c'è un errore di Calvarese: considera l'azione di Lukaku pericolosa. Gol annullato a Lautaro? Il fallo di Lukaku su Chiellini è inesistente. L'autogol di Chiellini è invece regolare: non c'è nessun fallo di Lukaku sul difensore della Juve. Cuadrado-Perisic è un rigore inesistente".