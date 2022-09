Intervenuto su Fantasyteam.news, il giornalista Maurizioha commentato così quanto accaduto nel finale di Juventus-Salernitana: "Quello finale non è stato l'unico episodio. Bremer su Piatte era fallo netto, ma non è stato rilevato da Marcenaro. A proposito del rigore del 2-2 concesso alla Juventus, c'è da dire che il fallo è stato preceduto da una netta ed evidente simulazione di Cuadrado che avrebbe dovuto comportare l'interruzione del match, l'ammonizione del giocatore e un calcio di punizione per la Salernitana. Insomma - ha concluso Pistocchi - gli episodi sono stati tanti e tali che tutto questo can can mediatico che si è sollevato per l'errore dell'arbitro Marcenaro all'ultimo minuto della gara mi sembra inadeguato".