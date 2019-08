Your browser does not support iframes.

"Radija Nainggolan farà bene a Cagliari: il Casinò più vicino-quello di Sanremo-dista 547 km. Un po’ difficile fare andata e ritorno in una notte, come è successo spesso l’anno scorso. In bocca al lupo, e Buonanotte", così Maurizio Pistocchi è partito all'attacco di Radja Nainggolan, promesso sposo del Cagliari dopo l'addio all'Inter, scatenando l'ira del centrocampista belga. Questa la sua risposta su Twitter: "Leggiti l’ultimo tweet che hai pubblicato prima della buona notte e poi parla di me... evidentemente della verita sai ben poco... quindi non convincere la gente a credere. Buongiorno".



E non è finita qui: il battibecco social è nella nostra gallery dedicata.