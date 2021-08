Una società organizzata non può sostituire Lukaku (28) con Dzeko (35) o, se lo fa,deve aver già preso un giovane che, in futuro possa garantire una plusvalenza, come con Hakimi e Lukaku, voluti da AConte. Insomma, la scelta denota-per ora-impreparazione e nessun progetto IMHO pic.twitter.com/gcNI3MD4HS — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) August 11, 2021

ha commentato così le mosse dell'Inter sul mercato tramite il suo account Twitter:"Una società organizzatao, se lo fa, deve aver già preso un giovane che, in futuro possa garantire una plusvalenza, come con Hakimi e Lukaku, voluti da Conte. Insomma, la scelta denota - per ora - impreparazione e nessun progetto".